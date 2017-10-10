Микаил Джаббаров: Итоги выпускных экзаменов будут влиять при поступлении в вузы

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В этом году в IX классах общеобразовательных школ, где применены новые учебные программы, выпускные экзамены будут проходит по новой системе. В связи с этим, совместно с Государственным экзаменационным центром определены новые механизмы для организации экзаменов. Как сообщает Report, об этом сказал министр образования Микаил Джаббаров на заседании Кабинета Министров Азербайджана, под председательством президента Ильхама Алиева.

«По новым правилам, общий бал для поступления абитуриентов в вузы будут определены по итогам выпускных и вступительных экзаменов, что в итоге приведет к усилению роли школьного образования. Результат выпускного экзамена будет напрямую влиять во время поступления высшие учебные заведения», - сказал министр.

По его словам, в рамках системной работы в стране широко распространилось олимпийское движение, созданы центры по подготовке к учебным олимпиадам. «В этом году на олимпиадах приняли участие порядка 30 тысяч школьников, что на 9% процентов больше предыдущего года», - сказал Микаил Джаббаров.