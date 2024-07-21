Микаил Джаббаров: Дойти до финала конкурса "Восхождение" - важное достижение
Микаил Джаббаров: Дойти до финала конкурса "Восхождение" - важное достижениеМинистр экономики Микаил Джаббаров вместе с коллегами оценил управленческие навыки финалистов конкурса "Восхождение" (Yüksəliş).
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров вместе с коллегами оценил управленческие навыки финалистов конкурса "Восхождение" (Yüksəliş).
Как сообщает Report, об этом глава Минэкономики написал в соцсети X.
“Вместе с коллегами мы оценили управленческие навыки наших финалистов по итогам четвертого конкурса "Восхождение". Дойти до этого этапа, продемонстрировав знания, навыки и силу воли, независимо от результата, является важным достижением и стимулом. Мы благодарим всех участников, и желаем отличившимся дальнейшего восхождения",- отметил он.
Həmkarlarla birlikdə dördüncü “Yüksəliş” müsabiqəsinin (@yukselish_az) yekununda finalçılarımızın idarəçilik səriştələrini qiymətləndirdik. Nəticədən asılı olmayaraq bilik, bacarıq və iradə nümayiş etdirərək bu mərhələyə yüksəlmək mühüm nailiyyət və stimuldur. Bütün iştirakçılara… pic.twitter.com/AYB0Thf85f