Микаил Джаббаров: Дойти до финала конкурса "Восхождение" - важное достижение

Министр экономики Микаил Джаббаров вместе с коллегами оценил управленческие навыки финалистов конкурса "Восхождение" (Yüksəliş).

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров вместе с коллегами оценил управленческие навыки финалистов конкурса "Восхождение" (Yüksəliş).

Как сообщает Report, об этом глава Минэкономики написал в соцсети X.

“Вместе с коллегами мы оценили управленческие навыки наших финалистов по итогам четвертого конкурса "Восхождение". Дойти до этого этапа, продемонстрировав знания, навыки и силу воли, независимо от результата, является важным достижением и стимулом. Мы благодарим всех участников, и желаем отличившимся дальнейшего восхождения",- отметил он.