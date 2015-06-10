Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ "Азербайджан планирует расширить сотрудничество с Кореей в сфере образования".

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров в интервью изданию The Korea Times.

"Мы работаем над обновлением нашей системы образования и изучаем корейскую модель, насколько она может быть внедрена в нашей стране", - заявил М.Джаббаров.

По его словам, образование высоко ценится в Азербайджане, как и в Корее. "Обе наши страны зачастую сталкиваются с одинаковыми вызовами, и я думаю, что мы сможем работать вместе для нахождения способов, чтобы справиться с ними", - подчеркнул министр.

Коснувшись вопроса обмена студентами, М.Джаббаров отметил, что на сегодня множество азербайджанских студентов получают образование в корейских университетах и наоборот. Он выразил надежду, что количество обучающихся по обмену студентов увеличится.

М.Джаббаров также отметил, что увеличение количества частных школ в Азербайджане является одним из приоритетов в сфере образования.

"Учитывая, что на государственные школы приходится более 99% от общего объема учебных заведений, мы сегодня инвестируем в создание частных средних школ", - заявил министр, добавив, что Азербайджан также интересует опыт Кореи в этом направлении.