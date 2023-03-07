Михалко: Обеспечив женщин всеми возможностями, общество станет всесторонне развитым

Общество будет действительно устойчивым и всесторонне развитым, если все будут стремиться искоренить гендерное неравенство и женщины смогут пользоваться всеми возможностями наравне с мужчинами.

Общество будет действительно устойчивым и всесторонне развитым, если все будут стремиться искоренить гендерное неравенство и женщины смогут пользоваться всеми возможностями наравне с мужчинами.

Как передает Report, об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко, выступая на мероприятии, проходившим в Азербайджано-Французском (UFAZ) университете.

По его словам, очень важно говорить о расширении прав и возможностей женщин. "Женщины должны иметь равные возможности во всех областях, включая экономику, инженерию, науку",- добавил он.

В свою очередь, ректор UFAZ Вазех Аскеров сказал: "Сегодняшнее мероприятие, которое посвящено Международному женскому дню, называется "Путь женщин в бизнесе и инженерном деле". И это неспроста, темой 8 марта в этом году является гендерное равенство в сфере инноваций. Наш университет готов внести свой вклад в это дело".

Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон подчеркнула важность привлечения больше женщин в инженерию."Политики и юристы в какой-то степени создают проблемы, а инженеры их решают. В условиях экологического перехода нам нужны инженеры, они нужны для реализации транспортных и космических программ, и этот список можно продолжать".