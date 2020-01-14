Microsoft прекращает поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января прекращает поддержку Windows 7 – операционная система не перестанет работать, но для нее не будут выпускаться обновления, а это может повлечь угрозы кибербезопасности; компания сосредоточится на развитии Windows 10, передает Report со ссылкой на РИА Новости

"После окончания поддержки Windows 7, которое запланировано на 14 января 2020 года, ваш компьютер не перестанет работать, но Microsoft больше не будет предоставлять следующее: техническую поддержку по любым вопросам; обновления программного обеспечения; обновления и исправления системы безопасности.

Хотя вы можете продолжать использовать ваш компьютер с Windows 7, без обновлений программного обеспечения и системы безопасности вы подвергаетесь повышенной угрозе вирусов и вредоносного ПО", - говорится в сообщении на сайте Microsoft.

"Windows 7 создавалась более 10 лет назад, когда киберугрозы были совсем другими. Появление нового вида кибератак или новой технологии – это повод пересмотреть ОС на предмет рисков. Главным принципом при создании Windows 10 стали защита кибербезопасности и необходимость противостоять новым типам угроз. Именно на доработке и актуализации Windows 10 и сосредоточит свои силы Microsoft".