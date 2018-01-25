МГУ, имеющий филиал и в Баку, празднует свой 263-й день рождения

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Московский государственный университет имени Ломоносова отпразднует сегодня свой 263-й день рождения, который стал общероссийским праздником — Днем российского студенчества.

Как передает Report, день рождения Московского университета — главного вуза России — отмечается 25 января. В этот день императрица Елизавета Петровна подписала именной указ об учреждении Московского университета.

Филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе Баку создан Постановлением Президента Азербайджанской Республики от 15 января 2008 года №2621 «Об организации деятельности филиала Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в г. Баку» и Приказом ректора МГУ имени М.В. Ломоносова от 25 сентября 2007 года.