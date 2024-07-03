Международная школа Нахчыванского госуниверситета получила кембриджскую лицензию

Международная школа Нахчыванского государственного университета получила лицензию на преподавание по Кембриджской международной образовательной программе для 1-х и 6-х классов с сентября этого года.

Международная школа Нахчыванского государственного университета получила лицензию на преподавание по Кембриджской международной образовательной программе для 1-х и 6-х классов с сентября этого года.

Как сообщает Report, за Кембриджскую программу Международной школы в вузе отвечает Байрам Алиев.

Кембриджская программа является одной из известных образовательных программ в мире, а Кембриджские дипломы (сертификаты) признаются самыми престижными университетами мира.

По окончании школы студенты в совершенстве овладевают как минимум одним из иностранных языков в дополнение к английскому.