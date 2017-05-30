Замминистра встретился с протестующими студентами АУЯ - ОБНОВЛЕНО

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджанском университете языков (АУЯ) состоялась встреча студентов, протестующих против восстановления формы государственного экзамена, с заместителем министра образования Джейхуном Байрамовым.

Как сообщает Report, на встрече, в которой не участвовал исполняющий обязанности ректора АУЯ Афган Абдуллаев, заместитель министра выслушал рекомендации ряда студентов. Он отметил, что предложения студентов будут переданы в Научный совет АУЯ: "В решении, которое будет принято завтра в 14:00 на заседании Научного совета, будут учтены все мнения студентов ".

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ "В Азербайджанском университете языков (АУЯ) с июня прошлого года было объявлено о проведении государственных экзаменов. То есть, студенты были в курсе".

Как сообщили Report в пресс-службе АУЯ согласно принятому решению, с этого учебного года форма итоговой государственной аттестации будет заменена выпускной работой и формой государственного экзамена.

В пресс-службе также отметили, что сегодня состоится встреча студентов с представителями министерства образования.

Отметим, что сегодня студенты АУЯ провели акцию в знак протеста против восстановления государственного экзамена вновь через 7 лет.