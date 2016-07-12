Между нефтяными школами Азербайджана и Мексики может быть налажено сотрудничество

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини провел встречу с ректором Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмаром Гасымовым.

Как сообщили Report в посольстве Мексики, на встрече ректор представил общую информацию об этом учебном центре, который является одним из наиболее молодых в стране.

Посол Лабардини отметил нефтяную сферу как одну из основных для двустороннего сотрудничества. Дипломат подчеркнул богатый опыт обеих стран в данном секторе, что открывает путь для сотрудничества в обучении. В этой связи, по его словам, Мексиканский Институт Нефти и Бакинская Высшая Школа Нефти могли бы установить отношения, которые способствовали бы не только развитию нефтяной сферы и образования в обеих странах, но и послужили бы на благо двусторонних отношений.

Посол Мексики отметил, что связи в области просвещения являются важными для двустороннего сотрудничества. Стороны также обсудили возможные проекты сотрудничества, включающие в себя презентации и совместные семинары, академический взаимообмен и т.д.