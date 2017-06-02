Между Мингячевирским и Санкт-Петербургским колледжами туризма подписано соглашение о сотрудничестве

Мингячевир. 2 июня. REPORT.AZ/ Между Мингячевирским колледжем туризма и Санкт-Петербургским колледжем туризма подписано соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает ширванское бюро Report, азербайджанский и российский ссузы будут тесно сотрудничать в вопросах подготовки кадров, внедрения новшеств в учебные программы, формирования деловых связей между туристическими комплексами и учебными заведениями, обмена технологическими новшествами.

В то же время предусматривается обмен педагогическими кадрами и студентами.

Кроме того, по приглашению противоположной стороны, делегация Мингячевирского колледжа туризма примет участие на предусмотренном в Санкт-Петербурге международном мероприятии на тему "Молодые профессионалы".