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    Между Мингячевирским и Санкт-Петербургским колледжами туризма подписано соглашение о сотрудничестве

    Предусматривается обмен педагогическими кадрами и студентами

    Мингячевир. 2 июня. REPORT.AZ/ Между Мингячевирским колледжем туризма и Санкт-Петербургским колледжем туризма подписано соглашение о сотрудничестве.

    Как сообщает ширванское бюро Report, азербайджанский и российский ссузы будут тесно сотрудничать в вопросах подготовки кадров, внедрения новшеств в учебные программы, формирования деловых связей между туристическими комплексами и учебными заведениями, обмена технологическими новшествами.

    В то же время предусматривается обмен педагогическими кадрами и студентами.

    Кроме того, по приглашению противоположной стороны, делегация Мингячевирского колледжа туризма примет участие на предусмотренном в Санкт-Петербурге международном мероприятии на тему "Молодые профессионалы". 

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