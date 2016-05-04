Между БВШН и Институтом Нефти Абу-Даби ​подписан меморандум о взаимопонимании

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) и Институт Нефти Абу-Даби подписали меморандум о взаимопонимании. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, в мероприятии приняли участие президент Института Нефти Абу-Даби Томас Хочстетлер, директор по иностранным связям и сотрудничеству Института Нефти Абу-Даби Ибрагим Аль Хаджри, заместитель посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Азербайджане Абдулла Аль Шамси, руководство, профессорско-преподавательский состав и студенты БВШН.

Открывая мероприятие, ректор БВШН Эльмар Гасымов приветствовал гостей и подробно проинформировал их об истории, направлениях деятельности, международных связях, приобретенных за короткое время достижениях и новом кампусе БВШН. На встрече ректор также сообщил, что в организации учебного процесса в БВШН особое значение придается организации производственной практики для студентов и мероприятиям, проводимым с целью поощрения студентов к научным работам. Он отметил, что созданное сотрудничество между БВШН и Институтом Нефти Абу-Даби даст возможность для осуществления работ в направлении обмена студентами и академическим составом по инженерным специальностям, подготовки и применения учебных программ, проведения совместных исследований и осуществления других вопросов. Э.Гасымов отметил, что рад вступлению Института Нефти Абу-Даби в ряд партнеров БВШН и выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем оба вуза займут свое достойное место среди мировых вузов, специализирующихся в области подготовки инженерных кадров.

Президент Института Нефти Абу-Даби Томас Хочстетлер выразил удовлетворение своим пребыванием в Азербайджане и Высшей Школе, где подготавливаются высококвалифицированные специалисты для инженерных сфер. Он сообщил, что возглавляемый им Институт, созданный в столице ОАЭ Абу-Даби, является высшим учебным заведением и исследовательским центром мирового уровня, специализирующимся в области подготовки специалистов по инженерии и энергетической промышленности. Т. Хочстетлер выразил заинтересованность в сотрудничестве с БВШН в области подготовки инженерных кадров и свою удовлетворенность созданием сотруднических связей в этом направлении. Он выразил уверенность в том, что созданные узы сотрудничества внесут большой вклад в деятельность обоих вузов.

Директор по иностранным связям и сотрудничеству Института Нефти Абу-Даби Ибрагим Аль Хаджри отметил о наличии ряда сходств между БВШН и представляемым им Институтом, что открывает широкие возможности для продуктивного сотрудничества. Он отметил, что установленные связи также будут содействовать расширению межкультурных отношений. И.А.Хаджри добавил, что осуществлением сотрудничества между двумя вузами в области обмена студентами и в особенности академическим составом даст толчок развитию исследовательских работ в этих учебных заведениях.

На встрече также были обсуждены перспективы взаимного сотрудничества.

В завершение БВШН и Институт Нефти Абу-Даби подписали меморандум о взаимопонимании.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов вручил президенту Института Нефти Абу-Даби Томасу Хочстетлеру диплом Почетного гостя БВШН.

Отметим, что в меморандуме также нашли отражение вопросы об оказании взаимной поддержки в организации семинаров, конференций и тренингов, а также о сотрудничестве в рамках тренинговых проектов и по другим направлениям.