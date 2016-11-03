Между Бакинской Высшей школой нефти и Тюменским индустриальным университетом подписан Протокол о взаимопонимании - ФОТО

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) с визитом побывали ректор Тюменского индустриального университета (ТИУ) Олег Новоселов, начальник управления маркетинга ТИУ Валерий Гут и российский бизнесмен-азербайджанец, депутат Тюменской областной думы Эдуард Омаров.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью вуза.

На встрече также присутствовал заместитель начальника управления SOCAR по экологии, профессор Афлатун Гасанов.

Приветствуя гостей, ректор БВШН Эльмар Гасымов рассказал о становлении Высшей школы, успехах, достигнутых ею за короткое время, организации учебного процесса и условиях, созданных здесь для подготовки высококвалифицированных специалистов-инженеров для нефтегазовой индустрии. Он проинформировал гостей о постоянно расширяющемся международном сотрудничестве БВШН, в том числе с крупнейшими компаниями и ведущими отраслевыми университетами различных стран мира, и предложил организовать ознакомительный визит студентов ТИУ в Высшую школу.

Поблагодарив Эльмара Гасымова за теплый прием, ректор ТИУ Олег Новоселов выразил большой интерес к налаживанию взаимовыгодного сотрудничества с БВШН. Он также рассказал об истории Тюменского индустриального университета, академических программах и сотрудничестве ТИУ с российскими и зарубежными предприятиями нефтегазового сектора экономики.

В ходе встречи был подписан Протокол о взаимопонимании между Бакинской Высшей школой нефти и Тюменским индустриальным университетом. Соглашение предусматривает, в частности, совместную деятельность в сфере подготовки высококвалифицированных кадров по различным специальностям, организации форумов и конференций и разработки научно-исследовательских проектов, а также осуществление обмена учебными и научными материалами по определенным сферам деятельности.

Напомним, что Тюменский индустриальный университет является одним из крупнейших научно-образовательных комплексов России, включающий все уровни образования от общего среднего, среднего профессионального и высшего образования (включая бакалавриат и магистратуру) до аспирантуры и докторантуры, а также программы повышения квалификации и переподготовки кадров.