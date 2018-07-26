Между Азербайджаном и Удмуртией будет подписано соглашения о научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Представители ученых и властей Азербайджана приехали в Удмуртию для обсуждения вопросов, касающихся научной сферы.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона, в рамках визита состоится подписание соглашения о научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между Национальной академией наук Азербайджана и Удмуртского отделения Федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (РАН).

Азербайджанскую делегацию возглавляет вице-президент Национальной академии наук, депутат Милли Меджлиса Иса Габиббейли.

Делегация завершит свою работу в регионе 29 июля. За время пребывания запланированы встречи с представителями властей Удмуртии, подписание меморандума о сотрудничестве между союзами журналистов обеих республик, возложение цветов к Вечному огню, экскурсия в Сарапул, встреча с "Бабушками из Бураново".