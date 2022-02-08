Между Азербайджаном и Турцией готовятся программы по профспециальностям

Между Азербайджаном и Турцией готовятся образовательные программы по четырем профессиональным специальностям.
Об этом Report сообщили в Министерстве образования.
В рамках ”Протокола о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой республики в области профессионального образования" состоялась очередная онлайн-встреча между Главным управлением профессионального образования Турции и Государственным агентством по профессиональному образованию.
Была обсуждена подготовка образовательных программ и планов по четырем специальностям - мебельной промышленности, туризму и общественному питанию, а также сфере ИКТ.
Ожидается, что образовательные программы по этим специальностям будут внедрены в учреждениях профессионального образования, расположенных в Баку и Габале.