Между Азербайджаном и Турцией готовятся программы по профспециальностям

Между Азербайджаном и Турцией готовятся образовательные программы по четырем профессиональным специальностям.

Между Азербайджаном и Турцией готовятся образовательные программы по четырем профессиональным специальностям.

Об этом Report сообщили в Министерстве образования.

В рамках ”Протокола о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой республики в области профессионального образования" состоялась очередная онлайн-встреча между Главным управлением профессионального образования Турции и Государственным агентством по профессиональному образованию.

Была обсуждена подготовка образовательных программ и планов по четырем специальностям - мебельной промышленности, туризму и общественному питанию, а также сфере ИКТ.

Ожидается, что образовательные программы по этим специальностям будут внедрены в учреждениях профессионального образования, расположенных в Баку и Габале.