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Между Азербайджаном и Турцией готовятся программы по профспециальностям

Между Азербайджаном и Турцией готовятся программы по профспециальностям Между Азербайджаном и Турцией готовятся образовательные программы по четырем профессиональным специальностям.
Наука и образование
8 февраля 2022 г. 15:11
Между Азербайджаном и Турцией готовятся программы по профспециальностям

Между Азербайджаном и Турцией готовятся образовательные программы по четырем профессиональным специальностям.

Об этом Report сообщили в Министерстве образования.

В рамках ”Протокола о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой республики в области профессионального образования" состоялась очередная онлайн-встреча между Главным управлением профессионального образования Турции и Государственным агентством по профессиональному образованию.

Была обсуждена подготовка образовательных программ и планов по четырем специальностям - мебельной промышленности, туризму и общественному питанию, а также сфере ИКТ.

Ожидается, что образовательные программы по этим специальностям будут внедрены в учреждениях профессионального образования, расположенных в Баку и Габале.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Turkey developing education curriculums on 4 specialties
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə arasında 4 peşə ixtisası üzrə təhsil proqramları hazırlanır

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