Между Азербайджаном и Россией подписаны соглашения в научной сфере

Институт географии Министерства науки и образования Азербайджана подписал соглашения с каспийским филиалом Института океанологии им П. П. Ширшова Российской академии наук и федеральным учреждением "Каспийский морской научно-исследовательский центр".

Институт географии имени ак. Гасана Алиева Министерства науки и образования Азербайджана подписал соглашения с каспийским филиалом Института океанологии им П. П. Ширшова Российской академии наук и федеральным учреждением "Каспийский морской научно-исследовательский центр".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документы были подписаны на полях прошедшего в четверг в Москве XV Каспийского энергетического форума.

В рамках мероприятия представители стран региона обсудили энергетическую безопасность, экологию и развитие нефтегазового комплекса.

Площадкой форума выступил Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе. Представители из России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана приняли участие в смешанном формате - очно и онлайн. В течение дня были проведены сессии и круглые столы, посвященные взаимодействию в целях обеспечения энергетической безопасности, геологоразведочным работам, добыче, переработке и транспортировке нефти и газа, перспективам зеленой энергетики и импортозамещению оборудования.

Представители научных учреждений и предприятий нефтегазового комплекса выступили с докладами, а также внесли предложения по развитию сотрудничества. Форум позволил участникам обменяться мнениями по актуальным для региона вопросам.

Каспийское море - крупнейший на Земле замкнутый водоем. Его протяженность с севера на юг составляет примерно 1 200 км, ширина с запада на восток - от 195 до 435 км. В Каспийское море впадают свыше 130 рек.

Помимо этого, прогнозные ресурсы нефти и газа Каспийского моря оцениваются в пределах 18 млрд тонн условного топлива, это второе место по объему запасов нефти и газа после Персидского залива.