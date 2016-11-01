В БВШН состоялись мероприятия в рамках второго Фестиваля азербайджанской науки

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В рамках второго Фестиваля азербайджанской науки в Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошли научная конференция и литературно-художественный вечер.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью вуза.

Открывая мероприятие, ректор БВШН Эльмар Гасымов особо отметил поддержку, которую оказывал развитию науки в Азербайджане общенациональный лидер Гейдар Алиев, и подчеркнул, что вопросы науки и проблемы ученых постоянно находятся под пристальным вниманием президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он также рассказал об основных акциях и научных мероприятиях, которые будут организованы в БВШН в рамках фестиваля.

С научными докладами на английском языке выступили: профессора БВШН Фуад Велиев и Санан Эминов, сотрудник института зоологии Академии наук Азербайджана Эльшад Аскеров и студент пятого курса БВШН, обучающийся по специальности "Химическая инженерия", победитель конкурса "Молодой исследователь года" Ниджат Гасымов. С докладом также выступил директор научно-исследовательского института по защите труда и техники безопасности МЧС Азербайджана Рушди Сафаров.

В литературно-художественной части студентами Высшей школы были исполнены отрывки из литературных, драматических и музыкальных произведений азербайджанских и зарубежных авторов, которые прозвучали на азербайджанском и английском языках. На вечере была также представлена выставка ручных поделок и художественных работ сотрудников и студентов БВШН.

Основная цель второго Фестиваля азербайджанской науки – популяризация науки и активное вовлечение в занятия научной деятельностью молодежи. Фестиваль, который пройдет также в Нахчыване, Сумгайыте, Шеки и Гяндже, завершится 5 ноября.



