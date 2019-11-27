Меняется структура аппарата Президиума НАНА

Состоялось первое заседание комиссии, созданной по соответствующему распоряжению президента НАНА, академика Рамиза Мехтиева с целью усовершенствования структуры и системы управления аппарата Президиума НАНА, а также отбора и размещения кадров.

Как сообщили Report в Академии, открыл заседание председатель комиссии, академик-секретарь НАНА Аминага Садыгов, рассказав о задачах комиссии, вытекающих из распоряжения президента НАНА.

Он сообщил, что комиссией подготовлены предложения по новой структуре аппарата Президиума НАНА и в ближайшие дни должны быть представлены президенту НАНА.

Председатель комиссии подчеркнул, что основными задачами комиссии являются оптимизация работы Президиума НАНА, усовершенствование аппарата структуры, развитие международных научных связей и др.