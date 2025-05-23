Менеджер UniDestin: Наша работа начинается после отправки студента за границу

16:52

Главной особенностью, которая отличает учебный центр UniDestin от других центров обучения за рубежом, является модель предоставления полного спектра услуг. Работа центра не заканчивается отправкой студента за границу, наоборот, после этого она только начинается.

Об этом Report сообщила менеджер учебного центра UniDestin Ульвия Гусейнова.

По ее словам, главной целью учебного центра является создание и поддержание надежного имиджа:

"Сегодняшняя молодежь, студенты и даже подростки стремятся получить опыт за рубежом. Путь к нему лежит через образование за рубежом. Учитывая это, мы решили создать в Азербайджане учебный центр UniDestin, который включает в себя новые направления, инновационные предложения и долгосрочную устойчивость в сфере образования за рубежом, саморазвития и карьерного роста. Достигнув определенной точки в своем образовании, молодые люди хотят специализации. Для этого мы им также предлагаем программы повышения квалификации и стажировки".

Менеджер учебного центра отметила, что налаживается сотрудничество со всеми западными и европейскими странами, также будет расширяться сотрудничество со странами Азии:



"Учитывая высокий интерес к странам Азии среди студентов и даже растущий интерес к языкам этих стран, мы также сотрудничаем с университетами Китая, Кореи, Японии и рассматриваем возможность расширения сотрудничества в будущем. Мы делаем свой выбор, исследуя практически все ведущие страны и программы в мире, стараемся отправлять студентов в страны, учитывая приоритетные направления в той или иной стране".

Гусейнова подчеркнула важность заручиться доверием родителей:

"Нашим приоритетом является работа вместе с семьей. Поэтому мы полностью отслеживаем процесс обучения студента за рубежом. Безопасность страны и университета, куда поступает студент, важна как для семьи, так и для нас. Мы стараемся осуществлять планирование обучения в трехстороннем порядке: семья, студент и образовательный центр".



По словам менеджера, учебный центр UniDestin также предлагает студентам скидки на курсы по иностранным языкам:

"После совместного планирования обучения вместе с семьей и студентом, мы предлагаем несколько вариантов, соответствующих интересам студента, его финансовым возможностям и средним результатам. В центре также действуют языковые курсы с участием профессиональных преподавателей. Студентам предоставляется информация о языке страны, где они могут продолжить образование, а также о повседневной жизни, климате, географическом положении, транспортной системе и т.д. Иногда студенты сами выбирают страну, но мы видим, что уровень образования в других странах выше, и предлагаем им альтернативные варианты. Мы также связываемся с университетом, выбранным студентом, и уточняем наличие подходящей программы для практики. UniDestin также оказывает поддержку в связи с трудностями на экзаменах".



Гусейнова посоветовала желающим получить образование за рубежом выбирать программу, консультируясь с учебным центром:

"Сейчас существует много обновленных программ. Мы предлагаем студентам свои рекомендации, чтобы они могли сделать лучший выбор. Предлагаем им более перспективные специальности, основываясь на исследованиях и источниках".