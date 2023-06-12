Мехрибан Велиева: В школы разосланы инструкции о порядке проведения "Последнего звонка"

В школы разосланы инструкции о порядке проведения "Последнего звонка".

В школы разосланы инструкции о порядке проведения "Последнего звонка".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева.

По ее словам, согласно инструкции, мероприятие должно проводиться на территории школы: "Существуют определенные рекомендации по обеспечению безопасности, поэтому школы несут ответственность за организацию "Последнего звонка"".

Отметим, что в этом году подведомственные Управлению образования города Баку общеобразовательные учреждения окончат 26 453 учащихся 11-х классов.