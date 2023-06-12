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Мехрибан Велиева: В школы разосланы инструкции о порядке проведения "Последнего звонка"

Мехрибан Велиева: В школы разосланы инструкции о порядке проведения "Последнего звонка" В школы разосланы инструкции о порядке проведения "Последнего звонка".
Наука и образование
12 июня 2023 г. 15:52
Мехрибан Велиева: В школы разосланы инструкции о порядке проведения Последнего звонка

В школы разосланы инструкции о порядке проведения "Последнего звонка".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева.

По ее словам, согласно инструкции, мероприятие должно проводиться на территории школы: "Существуют определенные рекомендации по обеспечению безопасности, поэтому школы несут ответственность за организацию "Последнего звонка"".

Отметим, что в этом году подведомственные Управлению образования города Баку общеобразовательные учреждения окончат 26 453 учащихся 11-х классов.

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Версия на азербайджанском языке İdarə müdiri: “Son zəng” tədbirlərinin hansı qaydada keçirilməsi ilə bağlı məktəblərə təlimatlar göndərilib”

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