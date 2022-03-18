Мехрибан Велиева: В Баку нет закрытых из-за коронавируса школ

«В настоящее время ни одна из школ, функционирующих при Управлении образования города Баку, не проводит дистанционное обучение в связи с коронавирусом».

«В настоящее время ни одна из школ, функционирующих при Управлении образования города Баку, не проводит дистанционное обучение в связи с коронавирусом».

Об этом Report сообщила начальник Управлении образования города Баку Мехрибан Велиева.

По ее словам, с 20 марта в связи с праздником Новруз в школах начинаются каникулы: «После окончания каникул классы с дистанционным обучением также вернутся к очному обучению».

M.Велиева отметила, что в настоящее время в общеобразовательных учреждениях ситуация, связанная с пандемией, стабильна.