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Мехрибан Велиева: Результаты мониторинга IV классов будут проанализированы

Мехрибан Велиева: Результаты мониторинга IV классов будут проанализированы "Результаты мониторинга IV классов общеобразовательных школ Баку будут проанализированы".
Наука и образование
3 июля 2023 г. 13:17
Мехрибан Велиева: Результаты мониторинга IV классов будут проанализированы

"Результаты мониторинга IV классов общеобразовательных школ Баку будут проанализированы".

Об этом Report сказала начальник Управления образования по городу Баку Мехрибан Велиева.

М.Велиева напомнила, что мониторинги проводятся два года: "Результаты мониторинга позволят определить рейтинговый показатель школ страны по языку обучения окончивших IV класс в текущем году и математике, а также сравнить уровень подготовки по данным предметам этих учащихся и их сверстников. В целом это очень большой шаг к повышению качества образования".

Отметим, что результаты мониторинга не влияют на итоговые оценочные баллы учащихся и их переход из класса в класс.

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Vəliyeva: “IV siniflərin monitorinqinin nəticələri təhlil olunacaq”

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