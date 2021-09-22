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Мехрибан Велиева: Невакцинированные педагоги не привлечены к процессу обучения

Мехрибан Велиева: Невакцинированные педагоги не привлечены к процессу обучения "К сожалению, до сих пор есть невакцинированные работники образования. Эти преподаватели, разумеется, не будут привлечены к процессу обучения".
Наука и образование
22 сентября 2021 г. 09:47
Мехрибан Велиева: Невакцинированные педагоги не привлечены к процессу обучения
Мехрибан Велиева

"К сожалению, до сих пор есть невакцинированные работники образования. Эти преподаватели, разумеется, не будут привлечены к процессу обучения".

Как передает Report, об этом заведующая Управлением образования города Баку Мехрибан Велиева заявила журналистам.

Заведующая управлением отметила, что ответственность несут руководства школ, которые контролируют и регулируют этот вопрос.

Она напомнила, что для допущения педагогов к процессу образования необходимо либо наличие паспорта COVID-19, либо сертификатов об иммунитете или противопоказаниях: "Если более 80% работников учебного заведения вакцинированы, то там возможно регулировать процесс обучения. Все эти требования были выполнены, вследствие чего во всех 310 школах возобновлено очное обучение".

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Версия на английском языке Unvaccinated teachers won't be involved in education process in Azerbaijan, official says
Версия на азербайджанском языке Mehriban Vəliyeva: "Vaksinasiyadan keçməyən təhsil işçiləri tədrisə cəlb olunmur"

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