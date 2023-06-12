Мехрибан Велиева: Единая школьная форма уже выбрана

Проведено заседание педагогических советов всех общеобразовательных учебных заведений в связи с выбором единой школьной формы.

Проведено заседание педагогических советов всех общеобразовательных учебных заведений в связи с выбором единой школьной формы.

Как сообщает Report, об этом начальник управления образования города Баку Мехрибан Велиева заявила журналистам.

По ее словам, на заседании в соответствии с инструкциями выбрана школьная форма: "С нового учебного года, с сентября начнется переход на новую форму. Мы также хотим, чтобы в учебных заведениях перешли на новую школьную форму. Постараемся, чтобы у родителей не возникло проблем в связи с этим".