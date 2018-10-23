Мехрибан Алиева приняла участие в открытии в Баку нового здания специальной образовательной школы номер 11

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ 23 октября в Наримановском районе Баку состоялось открытие нового здания специальной образовательной школы номер 11, построенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева приняла участие в открытии.

Директор школы Шахзада Искендерова проинформировала первого вице-президента Мехрибан Алиеву о созданных здесь условиях. Она отметила, что специальная образовательная школа номер 11 функционирует с 1937 года. Старое здание этого учебного заведения было построено в 1897 году. В результате мониторинга, проведенного Фондом Гейдара Алиева, было выявлено, что здание школы находится в непригодном состоянии и принято решение о строительстве нового здания для школы в Наримановском районе.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева разрезала ленту, символизирующую открытие школы, ознакомилась с условиями, созданными в этом учебном заведении.

Было сообщено, что общая площадь здания учебного заведения составляет свыше 4 тысячи квадратных метров. Здесь есть 21 классная комната, кабинеты психолога, дефектолога, врача, спортивный и актовый залы, столовая. Кроме того, здесь создана библиотека для детей.

Трехэтажное здание школы рассчитано на 250 ученических мест. В настоящее время 651 ученик занимается дома, а 137 – в школе. В школе работают 289 учителей, занимающиеся с детьми с аутизмом, синдромом Дауна, не способными усвоить общеобразовательную программу и с диагнозом умственной отсталости. Выявленные в течение года учащиеся, не способные усвоить общеобразовательную программу ,также направляются в эту школу. В учебный план десятилетней школы включены часы по дефектологии. В то же время, выделены часы психологии для особенных детей. На уроках технологии выявляются способности детей. Одним словом, в этой школе созданы все условия для обучения и воспитания детей, нуждающихся в особой заботе. Все это возможно потому, что в последние годы под руководством президента Ильхама Алиева были предприняты значимые шаги по усилению социальной защиты людей, нуждающихся в особой заботе, улучшению условий их жизни, решению вопросов образования лиц данной категории. Строительство по инициативе Фонда Гейдара Алиева нового здания специальной образовательной школы номер 11 на современном уровне еще раз свидетельствует о том, что Фонд вносит весомый вклад в государственные проекты, осуществляемые в этой сфере. Реализация этого проекта ясно показывает, что гуманизм, уважение к человеческим ценностям, проявление внимания к каждому, независимо от религии, языка, пола, возраста, является одним из основных принципов деятельности Фонда Гейдара Алиева.

Во дворе школы проведена большая работа по благоустройству и созиданию, разбита полоса озеленения, установлены беседки для отдыха.

Ознакомившаяся с условиями, созданными в новом здании специальной образовательной школы номер 11, первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева пожелала успехов в деятельности этого учебного заведения.