Мехрибан Алиева поздравила всех учащихся по случаю Дня знаний

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поздравила всех учащихся с Днем знаний.

Как передает Report, поздравление опубликовано на официальной странице Instagram Первой леди.

"Дорогие школьники, дорогие студенты, уважаемые педагоги и родители,

Поздравляю вас с теплым и светлым праздником — Днем знаний. Это старт нового учебного года, начало большой, ответственной и очень интересной работы.

Пусть новый учебный год принесет вам большие успехи в учебе, интересные встречи и открытия, станет для каждого школьника, каждого студента, каждого педагога успешным и плодотворным. Желаю вам счастья, крепкого здоровья и новых достижений!

С Днем знаний вас, друзья."

Напомним, что сегодня в Азербайджане празднуется День знаний.