Мехрибан Алиева поздравила всех учащихся по случаю Дня знаний

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поздравила всех учащихся с Днем знаний.
Как передает Report, поздравление опубликовано на официальной странице Instagram Первой леди.
"Дорогие школьники, дорогие студенты, уважаемые педагоги и родители,
Поздравляю вас с теплым и светлым праздником — Днем знаний. Это старт нового учебного года, начало большой, ответственной и очень интересной работы.
Пусть новый учебный год принесет вам большие успехи в учебе, интересные встречи и открытия, станет для каждого школьника, каждого студента, каждого педагога успешным и плодотворным. Желаю вам счастья, крепкого здоровья и новых достижений!
С Днем знаний вас, друзья."
Напомним, что сегодня в Азербайджане празднуется День знаний.
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