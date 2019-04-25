Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями в ряде учебных заведений в Баку

25 апреля первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями в яслях-детском саду номер 229 в поселке Бузовна Хазарского района, гимназии с уклоном иностранных языков имени Сулеймана Рустама в поселке Мярдакян и полной средней школе номер 32 Лачинского района, временно функционирующей во втором корпусе гимназии.

Как сообщает Report, вначале первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 229 в поселке Бузовна Хазарского района.

Заведующая садом Эллада Салимова проинформировала первого вице-президента Мехрибан Алиеву о дошкольном учебном заведении. Было отмечено, что здание построено в 1836 году. С 1957 года оно стало функционировать как детский сад. В последний раз ремонтные работы здесь проводились в 2006-2007 годах.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с воспитанниками яслей-детского сада, побеседовала с ними, поинтересовалась способностями малышей, их желаниями. Собравшись вокруг первого вице-президента, дети с большим удовольствием поделились своими желаниями, продемонстрировали свои умения, спели и станцевали, прочитали стихи.

Было сообщено, что обучением и воспитанием малышей в дошкольном учебном заведении на 75 мест занимается педагогический коллектив из 27 человек. В детском саду, состоящем из 4 групп, воспитываются и приобщаются к начальным знаниям дети от 2 до 6 лет.

Первый вице-президент также поинтересовалась подготовкой детей старшей возрастной группы к школе.

Большой вклад в работу, проводимую государством в области построения деятельности детских учреждений в нашей стране на уровне высоких требований, вносит и Фонд Гейдара Алиева. В феврале 2014 года под руководством президента Фонда Мехрибан Алиевой состоялась презентация программы развития дошкольных учебных заведений, было установлено, что в стране ощущается потребность в строительстве новых садов. С того времени Фонд еще более расширил деятельность в области реконструкции дошкольных учебных заведений в нашей стране, строительства новых современных детских садов.

Затем первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева побывала в гимназии с уклоном иностранных языков имени Сулеймана Рустама в поселке Мардакян.

Директор гимназии Энвер Мустафаев сообщил, что в учебном заведении, открывшемся в 1960 году, до сих пор никогда не проводился капитальный ремонт. Учебное заведение интернатного типа с 2010 года стало функционировать как гимназия с уклоном иностранных языков. В школе, состоящей из двух корпусов, имеются 50 классных комнат, спортивный и актовый залы, мастерские.

В ходе обстоятельного ознакомления с классными комнатами школы Мехрибан Алиева была проинформирована о том, что обучение в гимназии ведется в 5-11 классах. Здесь получают образование 609 учащихся, их обучением и воспитанием занимаются около 70 педагогов. В школе преподаются английский, арабский, персидский и русский языки.

Первый вице-президент Азербайджана побеседовала с учащимися, пожелала им успехов в учебе. Она сказала:

-У вас есть стремление к образованию, науке, знаниям. Вы – надежда Азербайджана, поэтому должны хорошо учиться. В будущем вы станете созидателями Азербайджана. Я знаю, что у вашей школы всегда были хорошие показатели. Желаю успехов. Спасибо.

Было отмечено, что в 2017-2018 учебном году школу окончили 49 выпускников, из которых 45 человек поступили в высшие учебные заведения Азербайджана. На приемных экзаменах 3 выпускников школы набрали свыше 600 баллов.

Далее первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями в полной средней школе номер 32 Лачинского района, временно функционирующей во втором корпусе гимназии.

Директор школы Самира Гасанова сообщила первому вице-президенту Азербайджана, что учебное заведение действует в этом здании с 1993 года. В школе, размещающейся на 3-м этаже второго корпуса гимназии, учатся в основном дети из семей вынужденных переселенцев, а также дети, проживающие в Хазарском районе.

В ходе посещения классных комнат Мехрибан Алиева тепло побеседовала с учащимися, сфотографировалась с ними.

Было отмечено, что в настоящее время обучением и воспитанием 170 учащихся в школе занимаются 25 учителей и 10 технических работников. В 2017-2018 учебном году школу окончили 9 выпускников, из которых 7 человек с высокими результатами поступили в высшие учебные заведения Азербайджана.

Мехрибан Алиева поинтересовалась условиями, созданными для вынужденных переселенцев, проживающих в Хазарском районе, отметила, что государство всегда уделяет особое внимание данной сфере.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала соответствующие поручения по улучшению условий в яслях-детском саду номер 229 в поселке Бузовна, гимназии с уклоном иностранных языков имени Сулеймана Рустама в поселке Мярдакян и полной средней школе номер 32 Лачинского района, временно функционирующей во втором корпусе гимназии.