Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в новом здании общей средней школы села Ханлыг Губадлинского района

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Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ 5 октября – в Международный день учителя первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева ознакомилась в поселке Рамана Сабунчинского района Баку с условиями, созданными в новом здании, переданном в пользование для общей средней школы села Ханлыг Губадлинского района.

Как сообщает Report, глава Исполнительной власти Губадлинского района Малик Исагов проинформировал Мехрибан ханум Алиеву об условиях, созданных в здании школы.

Было отмечено, что это учебное заведение сдано в пользование в 2017/2018 учебном году. С 2000 года школа осуществляла деятельность в вагонах. Строительство здания школы началось в этом году, она была построена и сдана в пользование в течение четырех месяцев. Школа на 196 ученических мест предназначена для детей вынужденных переселенцев из Губадлы и жителей прилегающих территорий.

Meхрибан ханум Алиева побеседовала с учениками первого класса, обучающимися в школе, поинтересовалась их уроками. Дети сказали, что в школе есть все условия для учебы, пообещали хорошо учиться. В здании, оснащенном самым современным оборудованием, созданы все условия для высококачественного проведения учебного процесса. Ученики в школе учатся с первого по девятый класс. Все кабинеты и лаборатории оснащены необходимым оборудованием, обеспечены учебными пособиями.

Поинтересовавшись в кабинете информатики компьютерными навыками учащихся, первый вице-президент Азербайджана пожелала им успехов.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела стенд с фотографиями учеников Губадлинского района, поступивших в высшие учебные заведения с высокими баллами.

В учебном заведении также установлен фотостенд, отражающий новые здания школ, построенных для вынужденных переселенцев из этого района за последние 10 лет.

Первый вице-президент Азербайджана ознакомилась также с фотостендом, посвященным встрече спортсменов из Губадлинского района с главой нашего государства Ильхамом Алиевым.

Meхрибан ханум Алиева посмотрела тренировку спортсменов из Губадлы.

Встретившись с коллективом школы, Мехрибан Алиева поздравила их со сдачей в пользование нового здания учебного заведения и Международным днем учителя.

"Школьные годы оставляют неизгладимый след в жизни каждого человека. Ваша профессия очень важна",- сказала первый вице-президент и пожелала коллективу учебного заведения успехов в деятельности.

В заключение была сделана фотография на память.