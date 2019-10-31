Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капремонта в школе-интернате в Пиршаги

31 октября первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в школе-интернате номер 10 санаторного типа в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку.

Как сообщает Report, первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела фотостенд, отражающий состояние школы-интерната до и после ремонта.

Министр образования Джейхун Байрамов сообщил первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, что школа-интернат санаторного типа номер 10 функционирует с 1961 года. В здании работы по капремонту последний раз были проведены в 2005 году. Учитывая это, в 2018 году по инициативе Фонда Гейдара Алиева со стороны Минобразования в здании начались работы по капитальному ремонту и строительству.

Школа-интернат санаторного типа состоит из учебного корпуса, общежития и корпуса по отдыху и подготовке к занятиям. В учебном корпусе функционируют оснащенные современным оборудованием физическая, химическая, биологическая лаборатории, 2 кабинета по информатике, 2 технологических кабинета и классные комнаты. Новопостроенный актовый зал на 320 человек, спортивный зал и столовая на 320 мест также оснащены соответствующим оборудованием.

Было отмечено, что в настоящее время в школе-интернате в азербайджанском и русском секторах в двух сменах получают образование 746 учеников, учебой и воспитанием которых занимается педагогический состав из 97 преподавателей.

Государство оказывает большое внимание усилению социальной защиты детей, нуждающихся в особой заботе, а также организации на высоком уровне учебно-воспитательной работы. Фонд Гейдара Алиева, руководимый первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, вносит огромный вклад в работу Азербайджанского государства в этом направлении. Капитальная реконструкция этого учебного заведения по инициативе Фонда еще раз показывает это.