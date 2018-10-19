Мансум Ибрагимов: Некоторые телеведущие допускают ошибки при произношении

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "Наличие множества телеканалов - положительное явление. Однако у нас встречаются непрофессиональные ведущие, и в этом случае сохранить язык становится сложно".

Как сообщает Report, об этом заявил народный артист Мансум Ибрагимов на мероприятии на тему "Музыкальные исполнители и соблюдение норм литературного языка", проведенном в Институте языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) .

По его словам, некоторые телеведущие допускают в своей речи ошибки при произношении, они не соблюдают языковые правила, часто используют иностранные слова: "Нередко эти ошибки преподносят так, будто это веяние нового времени, современно, однако это неправильно. Каждый должен быть профессионалом своего дела".

Народный артист отметил необходимость проведения широкой пропаганды для охраны родного языка.