Малейка Аббасзаде: С температурой никто не будет допущен к экзаменам

"На экзаменах в феврале и марте измерялась температура участников экзаменационного процесса. Если кто-то заболеет во время экзамена, то он будет участвовать в следующем в случае, если предусмотрено проведение экзамена во второй раз. Даже если экзамен проводится всего один раз, болеющий не будет допущен к экзамену".
Об этом председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде заявила на пресс-конференции.
Она отметила, что до сдачи экзамена каждый участник должен позаботиться о своем здоровье.