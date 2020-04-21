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Малейка Аббасзаде: С температурой никто не будет допущен к экзаменам

Малейка Аббасзаде: С температурой никто не будет допущен к экзаменам

© Report

"На экзаменах в феврале и марте измерялась температура участников экзаменационного процесса. Если кто-то заболеет во время экзамена, то он будет участвовать в следующем в случае, если предусмотрено проведение экзамена во второй раз. Даже если экзамен проводится всего один раз, болеющий не будет допущен к экзамену".

Об этом председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде заявила на пресс-конференции.

Она отметила, что до сдачи экзамена каждый участник должен позаботиться о своем здоровье.

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