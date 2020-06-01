Малейка Аббасзаде: Мы не будем делать дополнительных уступок

© Report / Elchin Murad — Малейка Аббасзаде https://report.az/storage/news/f7b66ed3dc7aa62d0424578f4fa023ac/b4e4ba3b-f477-4c50-a58d-25e76e73d703_292.jpg

Проходной балл формируется в ходе конкурса. Условия допуска к конкурсу также регулируются Кабмином. В этом документе пока нет никаких изменений.

Как передает Report, об этом на проведенном брифинге сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана Малейка Аббасзаде.

Председатель ГЭЦ напомнила, что учебные программы после марта не будут включены в экзамены текущего года: "Еще одна уступка – упрощение тестовых заданий для учеников 11 классов. Сокращено количество заданий открытого типа. Каких еще уступок ожидают?! Мы понимаем, что психологическое состояние школьников тоже сложное. Но они могли бы воспользоваться возможностями виртуальных занятий. Мы не будем делать дополнительных уступок. Я еще раз призываю абитуриентов не приходить на экзамены с телефоном. Иначе их результаты учитываться не будут".

М.Аббасзаде отметила, что для не сумевших участвовать в выпускных экзаменах по уважительным причинам в сентябре будут проведены повторные экзамены: "Но для вступительных экзаменов этого не будет".