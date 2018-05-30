Малейка Аббасзаде: За последние семь лет результаты поступивших в вузы девушек выше, чем у парней

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ "За последние семь лет результаты поступивших в высшие учебные заведения девушек выше, чем у парней".

Как сообщает Report, об этом в своем выступлении на V женском форуме заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Она сообщила, что в Азербайджане девушки имеют возможность получить образование на всех уровнях: "В Азербайджане нет проблем в связи с принятием девушек в средние и высшие учебные заведения. Можно сказать, что 50 процентов получающих образование в средних и высших учебных заведениях - девушки".

М.Аббасзаде отметила, что за последние семь лет результаты девушек выше по всем предметам: "За последние семь лет среди абитуриентов, набравших более 600 баллов, число девушек также превосходит".

Председатель Совета директоров ГЭЦ отметила, что после исключения медицинских специальностей из первой группы в 1994 году число девушек значительно уменьшилось: "Время от времени эта цифра стала меняться. Динамика числа подавших документы в первую группу специальностей девушек растет с каждым годом. В прошлом году в первую группу подали документы 35%, поступили 40% девушек. Потому что девушки показывают высокие результаты".