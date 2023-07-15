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Малейка Аббасзаде: В стране существуют различные проекты и возможности для выявления потенциала молодежи

Малейка Аббасзаде: В стране существуют различные проекты и возможности для выявления потенциала молодежи "В стране существуют внимание к молодежи, различные проекты и возможности для выявления ее потенциала".
Наука и образование
15 июля 2023 г. 11:40
Малейка Аббасзаде: В стране существуют различные проекты и возможности для выявления потенциала молодежи

"В стране существуют внимание к молодежи, различные проекты и возможности для выявления ее потенциала".

Как сообщает Report, об этом председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде сказала на церемонии открытия финального этапа третьего конкурса Yüksəliş.

По словам председателя ГЭЦ, жизнь человека определяют желание и умение:

"Эти понятия объединяет формула, в основе которой лежат труд и знания. При наличии двух этих условий человек сможет получить желаемое".

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Версия на азербайджанском языке Məleykə Abbaszadə: "Ölkədə gənclərin potensialını açmaq üçün müxtəlif layihələr və imkanlar mövcuddur"

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