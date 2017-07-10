Малейка Аббасзаде: В системе экзаменов на госслужбу ни для кого не предусмотрены уступки

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Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ "В системе экзаменов на госслужбу ни для кого не предусмотрены уступки, участники экзамена набирают баллы, опираясь на знания".

Как передает Report, об этом на конференции на тему "Усовершенствование деятельности государственных органов в применении законодательства о Государственной службе" сообщила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что требования по каждой специальности и должности ставит соответствующий госорган: "В какой госструктуре есть вакансия, там, естественно, кто-то работает на основе срочного контракта. Когда к должности приступает человека посредством проведенных Государственным экзаменационным центром экзаменов, я понимаю, что это может быть не тот, кто требовался руководящим лицам. Однако требовать от пришедших через экзамены всего неправильно, они тоже должны поработать и набраться опыта".

По словам председателя, если до прихода сотрудника через экзамен вакансию на основе договора кто-то занял, это зависит от руководства: "Если руководитель не хочет видеть пришедшего через экзамен человека, естественно, он не сможет адаптироваться к работе, через 6 месяцев напишет заявление и уйдет с работы".

Отметим, что М.Аббасзаде высказалась в ответ на вопрос председателя Лянкяранского суда по тяжким преступлениям Н.Алиева: "Эксперты, направленные в структуры комиссией по госслужбе, часто не оправдывают себя. Они не имеют опыта, приходят из другой сферы, не могут выдержать, через какое-то время пишут заявление и уходят. Возможны ли какие-то уступки во время экзаменов работающим у нас на основе контракта людям?"