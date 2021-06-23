Малейка Аббасзаде: В прошлом году отказали кандидатам на 422 должности

В прошлом году кандидаты получили отказ в связи с обращениями о приеме на вакантные места по 422 должностям.

В прошлом году кандидаты получили отказ в связи с обращениями о приеме на вакантные места по 422 должностям.

Как передает Report, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Она сказала, что среди причин отказа преобладали несоответствие рабочего стажа условиям приема на должность (34,6%), не представление или не полное представление необходимых документов (32,46%), отсутствие права на участие в общем собеседовании (13,27%).

М.Аббасзаде отметила, что успешно прошедшие в прошлом году собеседования 734 кандидата назначены на вакантные должности: "Больше всего назначений зарегистрировано по собеседованию в подгруппе ВВ4 (223 человека), общему собеседованию в подгруппе ВВ3 (22 человека) и внутреннему собеседованию в подгруппе ВА3 (35 человек)".