Малейка Аббасзаде: В этом году суббакалавры поступили в 34 различных вуза

В Азербайджане в этом году суббакалавры поступили в 34 различных вуза.

В Азербайджане в этом году суббакалавры поступили в 34 различных вуза.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде на брифинге по итогам приема в вузы.

По ее словам, в этом году число суббакалавров, принятых в вузы, увеличилось на 695 человек по сравнению с прошлым годом.

"Больше всего суббакалавров поступило в Азербайджанский технический университет (584 человека), Мингячевирский государственный университет (569 человек), Азербайджанский технологический университет (527 человек) и Лянкяранский государственный университет (505 человек)", - сказала она.