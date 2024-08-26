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Малейка Аббасзаде: В этом году суббакалавры поступили в 34 различных вуза

Малейка Аббасзаде: В этом году суббакалавры поступили в 34 различных вуза В Азербайджане в этом году суббакалавры поступили в 34 различных вуза.
Наука и образование
26 августа 2024 г. 11:48
Малейка Аббасзаде: В этом году суббакалавры поступили в 34 различных вуза

В Азербайджане в этом году суббакалавры поступили в 34 различных вуза.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде на брифинге по итогам приема в вузы.

По ее словам, в этом году число суббакалавров, принятых в вузы, увеличилось на 695 человек по сравнению с прошлым годом.

"Больше всего суббакалавров поступило в Азербайджанский технический университет (584 человека), Мингячевирский государственный университет (569 человек), Азербайджанский технологический университет (527 человек) и Лянкяранский государственный университет (505 человек)", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Bu il ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunan subbakalavrların sayı artıb

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