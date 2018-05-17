Малейка Аббасзаде: В этом году план приема в вузы доведен до 45 159 мест

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Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ "План приема по бакалавриату на 2018-2019 учебный год приблизительно увеличен на 2 303 места (5,37 %) и доведен до 45 159".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, ни по одной из групп специальностей сокращений в плане приема нет:

"Рост по группам специальностей различен. В I группе специальностей план приема увеличился на 4%, во II группе - 3,5%, в III группе - 9%, в V группе - 8%".

М.Аббасзаде добавила, что доля госзаказа в плане приема увеличилась на 1,3 %, что по сравнению с прошлым годом означает 32 места: "Различный рост не означает, что количество плановых мест повышено во всех университетах. К примеру, плановые места в Азербайджанском медицинском университете сократились на 26 %. А в некоторых вузах открыты новые специальности, и, следовательно, возросло количество плановых мест".

Председатель Совета директоров подчеркнула, что план приема в колледжи на базе 9-летнего среднего образования сократился на 5% (572 места), а на базе 11-летнего среднего образования - по сравнению с прошлым годом увеличился на 21%: "План приема в колледжи на базе 11-летнего образования составляет 9 687 мест. В прошлом году эта статистика составляла 8004. То есть дано дополнительно 1 683 места".