Малейка Аббасзаде: В этом году более 130 тыс. абитуриентов зарегистрировались для поступления в вузы

Малейка Аббасзаде: В этом году более 130 тыс. абитуриентов зарегистрировались для поступления в вузы

11^12 В этом году число абитуриентов, зарегистрированных для поступления в вузы, составляет более 130 тыс. человек.

https://images.report.az/photo/226002a8-d1d5-338e-aa1d-b39f7aedb531.jpg https://images.report.az/photo/226002a8-d1d5-338e-aa1d-b39f7aedb531.jpg

В этом году число абитуриентов, подавших документы для поступления в вузы, составляет более 130 тыс. человек. Как сообщает Report, об этом сказала председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде на пресс-конференции, посвященной началу вступительных экзаменов в высшие учебные заведения страны. Она сообщила, что по сравнению с прошлым годом число заявок сократились примерно на 12 тыс. "Это в первую очередь связано с большим числом абитуриентов, заканчивающих обучение в 2025 году. В этом году выпускные экзамены сдавали более 116 тыс. студентов", - добавила она. Подпишитесь на наш Telegram канал