Малейка Аббасзаде: В этом году более 130 тыс. абитуриентов зарегистрировались для поступления в вузы

В этом году число абитуриентов, подавших документы для поступления в вузы, составляет более 130 тыс. человек.
Как сообщает Report, об этом сказала председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде на пресс-конференции, посвященной началу вступительных экзаменов в высшие учебные заведения страны.
Она сообщила, что по сравнению с прошлым годом число заявок сократились примерно на 12 тыс.
"Это в первую очередь связано с большим числом абитуриентов, заканчивающих обучение в 2025 году. В этом году выпускные экзамены сдавали более 116 тыс. студентов", - добавила она.