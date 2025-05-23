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Малейка Аббасзаде: В этом году более 130 тыс. абитуриентов зарегистрировались для поступления в вузы

Малейка Аббасзаде: В этом году более 130 тыс. абитуриентов зарегистрировались для поступления в вузы 11^12 В этом году число абитуриентов, зарегистрированных для поступления в вузы, составляет более 130 тыс. человек.
Наука и образование
23 мая 2025 г. 11:22
Малейка Аббасзаде: В этом году более 130 тыс. абитуриентов зарегистрировались для поступления в вузы

В этом году число абитуриентов, подавших документы для поступления в вузы, составляет более 130 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде на пресс-конференции, посвященной началу вступительных экзаменов в высшие учебные заведения страны.

Она сообщила, что по сравнению с прошлым годом число заявок сократились примерно на 12 тыс.

"Это в первую очередь связано с большим числом абитуриентов, заканчивающих обучение в 2025 году. В этом году выпускные экзамены сдавали более 116 тыс. студентов", - добавила она.

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Версия на азербайджанском языке Bu il 130 mindən çox abituriyent ali təhsil müəssisələrinə qəbul üçün qeydiyyatdan keçib

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