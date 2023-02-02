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Малейка Аббасзаде: В будущем при отборе на госслужбу будет применяться модель компетенции

Малейка Аббасзаде: В будущем при отборе на госслужбу будет применяться модель компетенции В будущем при отборе на госслужбу будет применяться модель компетенции.
Наука и образование
2 февраля 2023 г. 12:02
Малейка Аббасзаде: В будущем при отборе на госслужбу будет применяться модель компетенции

В будущем при отборе на госслужбу будет применяться модель компетенции.

Как передает Report, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Председатель структуры назвала важным вопросом переход на модель компетенции в госслужбе и проведение отбора на ее основе. По ее словам, этот вопрос является основной темой стратегии развития госслужбы.

"Мы считаем, что проводимые на данном этапе работы и полученные результате вполне успешные. В течение двух лет мы применяли модель компетенции на конкурсе "Восхождение" и добились хороших результатов", - подчеркнула М.Аббасзаде.

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Версия на азербайджанском языке Məleykə Abbaszadə: “Gələcəkdə dövlət qulluğuna seçim zamanı səriştə modeli tətbiq olunacaq”

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