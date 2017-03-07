Малейка Аббасзаде: Со следующего года результаты вступительных экзаменов в магистратуру будут использоваться два года

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Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ "Со следующего года результаты проводимых в магистратуру экзаменов будет использоваться два года".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, на данный момент результаты сдаваемого абитуриентами экзамена по азербайджанскому языку используются два года: "Вступительные экзамены этого и следующего годов пока будут продолжены в одном порядке. Однако через два года, когда обучающиеся по куррикулуму дети дойдут до 11 класса, мы постараемся разработать новые модели. Согласно новым моделям, результаты одного экзамена будут использованы два года. А в следующем году мы применим это уже на уровне магистратуры. Из-за принятия новых решений, мы можем приступить к работам по использованию результатов одного экзамена два года. В случае использования результатов экзамена на протяжении двух лет, цены для абитуриентов будут выглядеть не столь высокими".

Председатель напомнила, что в этом году для создания в Государственном экзаменационном центре легитимной юридической атмосферы были приняты ряд решений: "Из-за того, что решения не принимались, мы не смогли продолжить деятельность в декабре, январе и феврале. А теперь ждем некоторых решений в связи с госслужбой, чтобы приступить к полной деятельности".