Малейка Аббасзаде сделала заявление относительно абитуриента, заявившего о не поступлении в вуз, несмотря на набранный высокий балл

© Report/ Firi Salim

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ "Родители абитуриента Аскери Ибрагима не обратились в суд по поводу того, что их ребенок не поступил в вуз, несмотря на высокие баллы, набранные на летнем вступительном экзамене ".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, данная претензия была совершенно вымышленная: "В здании центра, где проходила пресс-конференция с моим участием, родители заявили о намерении обратиться в суд, так как остались недовольны. Мы ждали этого, однако они ничего не сделали, так как информация была ложная. Очень жаль, что некоторые лица пользуются данным процессом для саморекламы".

Обратившись к медиа, М.Аббасзаде заявила, что для расследования какой-либо информации можно напрямую обратиться в ГЭЦ: "В то же время, можно обратиться и на страницы центра в соцсети. Мы постоянно выражаем свою официальную позицию".

Отметим, что на весеннем экзамене вышеназванный абитуриент набрал 410, а на летнем - 451 балл. Он не прошел конкурс, так как набрал низкий балл.