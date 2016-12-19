Малейка Аббасзаде: В будущем году загрузка научно-статистических анализов мониторинговых экзаменов будет платной

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ "С 1 января будущего года загрузка научно-статистических анализов мониторинговых экзаменов будет платной".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, выступая на прошедшей в Азербайджанском государственном педагогическом университете конференции, посвященной "Правилам итогового оценивания (аттестации) обучающихся на ступени общего образования".

По ее словам, за последний год количество загрузок составило около 3 400: "Загрузки в основном осуществляются из-за рубежа. Как результат проведенных за последние 2 месяца встреч, число загрузок составило 500. Их исключительно реализовали педагоги из регионов. Они пока бесплатные. По этой причине я бы порекомендовала загрузить их уже сейчас. Так как с 1 января следующего года они будут стоить как минимум 1 манат".

Заявив, что ей часто задают вопросы об изменении экзаменационных правил, М.Аббасзаде сказала, что они должны ознакомиться с принятыми государством документами: "Эти документы формируют атмосферу образования и мы их выполняем. Для проверки знаний обучающихся по куррикулуму школьников требовались задания нового типа. Для этого с 2013 года среди учащихся проводятся мониторинговые экзамены по азербайджанскому языку (для учеников русского сектора - по русскому языку) и математике. На данный момент в базе имена 113 тыс. учащихся 9 классов. 85 459 из них уже прошли мониторинговый экзамен".