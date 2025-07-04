Малейка Аббасзаде: С 2026 года экзамены с числом участников менее 10 тыс. будут проводиться в электронном формате

Экзамены с контингентом менее 10 тысяч участников в Азербайджане начиная со следующего года будут проводиться полностью в электронном формате.
Как сообщает Report, об этом заявилв председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде на мероприятии, посвященном полуфинальному этапу пятого конкурса Yüksəliş.
Она добавила, что экзамены с контингентом до 20 тыс. человек пока будут проводиться с использованием бумажных носителей.
По ее словам, в течение следующих 5 лет планируется перевести все экзамены в электронный формат: "С одной стороны, это положительный момент, с другой стороны, это может создать определенные сложности. Проблемы с электронными экзаменами существуют не только у нас, но и во всем мире. В настоящее время ряд международных экзаменов проводится онлайн, и известно, что при их сдаче случаются случаи мошенничества. Поэтому нельзя полностью полагаться на сертификаты, выданные по итогам таких экзаменов. Мы выявляли подобные случаи как в прошлом, так и в этом году и не хотим, чтобы подобное происходило и в нашей экзаменационной системе. Именно поэтому мы действуем поэтапно и с осторожностью".