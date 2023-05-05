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Малейка Аббасзаде: Результаты экзаменов военных лицеев выше среднего показателя по стране

Малейка Аббасзаде: Результаты экзаменов военных лицеев выше среднего показателя по стране "Результаты экзаменов военных лицеев выше среднего показателя по стране".
Наука и образование
5 мая 2023 г. 14:00
Малейка Аббасзаде: Результаты экзаменов военных лицеев выше среднего показателя по стране

"Результаты экзаменов военных лицеев выше среднего показателя по стране".

Как сообщает Report, об этом сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, предварительный анализ результатов выпускных экзаменов XI классов в этом году позволяет судить, что результаты примерно такие же, как в прошлом году: "Средний показатель выпускников лицеев, подведомственных министерству науки и образования, составляет 177 баллов. Это довольно высокий результат. Результаты военных лицеев выше среднего показателя по стране. Результаты профессиональных школ ниже, но это было предсказуемо. В целом, чтобы результаты по стране были высокими, во всех школах должен быть правильно организован учебно-воспитательный процесс".

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Версия на азербайджанском языке Məleykə Abbaszadə: "Hərbi liseylərin nəticələri ölkənin orta göstəricisindən də yüksəkdir"

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