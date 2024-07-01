Малейка Аббасзаде: Связанные с содержанием несоответствия наблюдались каждый год

Раньше несоответствия, связанные с содержанием, наблюдались каждый год.

Раньше несоответствия, связанные с содержанием, наблюдались каждый год.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде на VII Международной образовательной конференции АДА 2024.

По словам председателя ГЭЦ, учитель не может обучать аудиторию тому, чего не знает сам.

M.Аббасзаде добавила, что из 100% учеников, которые пошли в первый класс в 2013 году, всего лишь 32,9% поступили в высшие учебные заведения в 2023 году.