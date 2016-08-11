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    Малейка Аббасзаде: Проведенный ГКПС статистический анализ основывается на научных принципах

    Представленный нами прогноз совпадает с полученными после экзаменов реальными результатами

    "Представленный нами прогноз совпадает с полученными после экзаменов реальными результатами"

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ "Прогноз, представленный до вступительных экзаменов Государственной комиссией по приему студентов (ГКПС) относительно результатов абитуриентов, совпадает с реальными результатами, полученными после экзаменов".

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

    По ее словам, это связано с тем, что проведенный ГКПС статистический анализ основывается на научных принципах.

    М.Аббасзаде также коснулась проведенных экстерном выпускных экзаменов: "С каждым годом растет число абитуриентов, которые несмотря на прохождение регистрации, по известной причине не участвуют на экзамене. Мы проводим обсуждения для решения данной проблемы".

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