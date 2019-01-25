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    Малейка Аббасзаде прокомментировала утверждения о дороговизне испытательных экзаменов

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде прокомментировала заявления о дороговизне испытательных экзаменов на передаче "QəbuldASAN" "ASAN Radio".

    Как сообщает Report, она заявила, что не согласна с этими утверждениями.

    "Люди считают, что это цена только за предоставленные на экзамене бумаги. Но это не так. Экзамен - очень сложный научно-методический процесс. Содержание, проведение, логистика, безопасность экзаменов и другие вопросы требуют средств. К сожалению, некоторые люди смотрят на этот процесс очень просто", - сказала М.Аббасзаде.

    Она добавила, что некоторые подготовительные курсы отправляют на организованные ГЭЦ испытательные экзамены своих учителей и слушателей: "Они берут экзаменационные книжки и после этого, основываясь на этом материале, используют нашу интеллектуальную продукцию. В результате, некоторые курсы никаких средств на научную работу не тратят".

    Отметим, что плата за испытательные экзамены в вузы составляет 20 манатов. 

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