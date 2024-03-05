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Малейка Аббасзаде: Программа и модель экзамена по азербайджанскому языку разработаны на базе документа CEFR

Малейка Аббасзаде: Программа и модель экзамена по азербайджанскому языку разработаны на базе документа CEFR Программа и модель экзамена по азербайджанскому языку разработаны с учетом особенностей азербайджанского языка на базе общеевропейского рамочного документа по языкам (CEFR – The Common European framework of Reference for Languages)".
Наука и образование
5 марта 2024 г. 12:57
Малейка Аббасзаде: Программа и модель экзамена по азербайджанскому языку разработаны на базе документа CEFR

Программа и модель экзамена по азербайджанскому языку разработаны с учетом особенностей азербайджанского языка на базе общеевропейского рамочного документа по языкам (CEFR – The Common European framework of Reference for Languages)".

Как передает Report, об этом сообщила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, CEFR - это система, используемая для разработки учебных программ для преподавания языка в разных частях мира и инструментов для оценки языковых знаний.

M.Аббасзаде отметила, что около 50 млн человек говорят и понимают азербайджанский язык: "Они живут не только в Азербайджане. Однако многие хотят, чтобы их дети, внуки знали азербайджанский язык. Поэтому данная модель сертификационного экзамена по азербайджанскому языку будет эффективной”.

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Версия на азербайджанском языке Məleykə Abbaszadə: Azərbaycan dili proqramı və imtahan modeli Avropanın CEFR çərçivə sənədi əsasında yaradılıb

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