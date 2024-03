Малейка Аббасзаде: Программа и модель экзамена по азербайджанскому языку разработаны на базе документа CEFR

Программа и модель экзамена по азербайджанскому языку разработаны с учетом особенностей азербайджанского языка на базе общеевропейского рамочного документа по языкам (CEFR – The Common European framework of Reference for Languages)". Как передает Report, об этом сообщила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде. По ее словам, CEFR - это система, используемая для разработки учебных программ для преподавания языка в разных частях мира и инструментов для оценки языковых знаний. M.Аббасзаде отметила, что около 50 млн человек говорят и понимают азербайджанский язык: "Они живут не только в Азербайджане. Однако многие хотят, чтобы их дети, внуки знали азербайджанский язык. Поэтому данная модель сертификационного экзамена по азербайджанскому языку будет эффективной".