Малейка Аббасзаде предложила внедрить международные сертификационные программы в вузах

Часть международных сертификационных программ должна быть интегрирована в систему высшего образования.

Часть международных сертификационных программ должна быть интегрирована в систему высшего образования.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде заявила на Азербайджанском форуме карьерного развития.

Она отметила, что такой подход упростит получение международных сертификатов и поиск работы выпускниками университетов.

"Важно, чтобы международные сертификаты были доступны по всей стране. Однако их могут получить только те, кто хорошо владеет иностранным языком. Университеты должны быть заинтересованы в этом процессе. Выпускник вуза должен знать хотя бы один иностранный язык на уровне B1. Например, этот уровень английского языка требуется для поступления в магистратуру", - сказала Аббасзаде.