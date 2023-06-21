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Малейка Аббасзаде: Переход на использование новой модели компетенций может быть возможен в течение года

Малейка Аббасзаде: Переход на использование новой модели компетенций может быть возможен в течение года В ближайшие год-два возможен переход к использованию новой модели компетенций в программе приема на государственную службу
Наука и образование
21 июня 2023 г. 12:08
Малейка Аббасзаде: Переход на использование новой модели компетенций может быть возможен в течение года

В ближайшие год-два возможен переход к использованию новой модели компетенций в программе приема на государственную службу.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде на саммите человеческих ресурсов.

M.Аббасзаде добавила, что ежегодно на рынок труда выходят 15-16% тех, кто завершает обязательное образование: "Мы совместно с профильными госструктурами начали работать с этими подростками. Необходима специальная государственная программа, чтобы можно было их вовлечь в какую-либо занятость".

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Версия на азербайджанском языке Məleykə Abbaszadə: "Növbəti bir-iki il ərzində yeni səriştə modelinə keçmək mümkün ola bilər"

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